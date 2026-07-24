Крупное ДТП парализовало движение на МКАД Дептранс Москвы сообщил о ДТП на внутренней стороне 33-го километра МКАД

Столкновение нескольких легковых машин произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале. Изначально движение было сильно затруднено, проезд был возможен только по трем полосам из семи, затор растянулся на 5,6 километра, однако вскоре транспортный поток восстановили.

На внутренней стороне 33-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Ранее Следственное управление СК по Татарстану инициировало уголовное производство по факту гибели людей в ДТП в Зеленодольске. Жертвами аварии стали шестеро, в том числе несовершеннолетние, еще один подросток доставлен в больницу. В рамках расследования проводятся необходимые процессуальные действия.

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