Водитель отвлекся на телефон и перевернул автобус с людьми

Водитель отвлекся на телефон и перевернул автобус с людьми Восемь человек пострадали в ДТП на трассе «Вилюй» на Камчатке

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на 15-м километре трассы «Вилюй» на Камчатке — водитель отвлекся на телефон и потерял управление, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю в МАКСе. По данным полиции, авария произошла утром 24 июля в районе дорожного участка № 2. В салоне находились работники одного из местных предприятий.

В результате ДТП пострадали восемь человек, — заявили в УМВД.

По информации Вилючинской городской больницы, четверым пассажирам оказали амбулаторную помощь, один человек госпитализирован в краевую больницу в состоянии средней тяжести, остальные от медицинской помощи отказались. Угрозы жизни пострадавших, по данным прокуратуры, нет.

Ведомство инициировало проверку: планируется дать оценку соблюдению трудового законодательства и требований безопасности при перевозке пассажиров. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Ранее УМВД и региональная прокуратура сообщили, что в Иваново водитель «газели» при движении задним ходом насмерть сбил 77-летнюю женщину на закрытой территории дома-интерната. В прокуратуре отметили, что взяли на контроль установление всех обстоятельств происшествия.