Дорожная авария в Татарстане унесла жизни подростков

В Зеленодольске на улице Волжской произошла смертельная авария, унесшая жизни шести человек. По данным пресс-служб прокуратуры и МВД Татарстана, все погибшие — подростки в возрасте от 16 до 18 лет.

Автомобиль Chevrolet Lanos в темное время суток съехал с дороги и врезался в дерево. В салоне находились семь молодых людей. Шестеро из них скончались на месте, одного госпитализировали в Зеленодольскую центральную районную больницу.

В результате водитель и пять пассажиров легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм, — уточняется в сообщении.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Правоохранительные органы проводят проверку, результаты которой будут обнародованы позднее.

Ранее стало известно, что двухмесячная девочка погибла в результате ДТП в Горном Алтае. ГУ МВД по Республике Алтай на странице во «ВКонтакте» проинформировало, что вблизи села Шебалино столкнулись Honda Orthia и Toyota Carina. Отмечается, что во время аварии ребенок был у матери на руках в автомобиле Toyota. Также медицинская помощь понадобилась водителю Honda и его 32-летней пассажирке. Кроме того, травмы получили 28-летняя женщина из Toyota и двое несовершеннолетних детей.