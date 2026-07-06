Пенсионерка оставила после себя 100 голодных кошек Пенсионерка после смерти оставила в двух квартирах в Красноярске около 100 кошек

В двух квартирах красноярской пенсионерки после ее смерти остались около 100 кошек, сообщает Telegram-канал Mash. В одной однокомнатной квартире жили 80 животных, в другой — 20. Соседи по улицам Кутузова и Павлова годами терпели невыносимый запах, постоянный шум, мяуканье и антисанитарию, но даже прокуратура не смогла повлиять на ситуацию.

Общедомовое имущество пропиталось аммиаком за долгие годы. После кончины хозяйки животные остались без еды и воды. Специалисты опасаются, что без помощи они долго не протянут. Котов необходимо осмотреть, вакцинировать, кастрировать и переселить в нормальные условия. Приют «Дом Оззи» планирует закупить две бытовки за 150 тыс. рублей и провести в них электричество. Волонтеры уже договорились с ветеринаром, который готов осмотреть и пролечить всех животных.

Ранее сообщалось, что за последние три года продажи успокоительных для кошек выросли на 120%. Около 15% обращений в ветеринарные клиники были связаны со стрессовыми заболеваниями у питомцев. У кошек все чаще диагностировали идиопатический цистит, сахарный диабет, атопический дерматит и другие стресс-зависимые болезни.

Кроме того, зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что бритье кошки наголо может привести к риску солнечных ожогов в жаркую погоду. Она пояснила, что летом питомцев следует лишь чаще вычесывать, чтобы не нарушать естественную вентиляцию шерсти.