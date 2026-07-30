Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 13:45

Экс-заведующих красноярским детсадом обязали выплатить 4,6 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшие заведующие детского сада № 91 в Ленинском районе Красноярска возместят бюджету 4,6 млн рублей, сообщает «МК в Красноярске». Они организовали схему хищения денег через фиктивное трудоустройство.

Сообщается, что в штат оформили людей, которые не работали: кастелянш, сторожей, воспитателей и подсобных рабочих. Зарплаты фиктивных сотрудников распределяли между участниками схемы.

Экс-заведующую и ее преемницу осудили за мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Общий ущерб бюджету превысил 5,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговоры двоим мужчинам и женщине по обвинению в организации незаконной миграции. Всех участников нелегальной схемы обязали выплатить штрафы на общую сумму в 950 тыс. рублей.

Регионы
Красноярск
мошенничество
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница станцевала на мемориале «Защитникам Отечества» в Югорске
Химик предупредил о вреде загара
В WGC сообщили о масштабной волне «золотой лихорадки» по всему миру
Вкус французских вин может пострадать из-за пожаров во Франции
Акции Segezha Group резко подорожали на Московской бирже
Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми
Мирная жительница погибла при артобстреле ВСУ в Запорожской области
Путин указал Воробьеву на большие долги Подмосковья в одной сфере
«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо»
Диетолог ответил. влияют ли орехи на уровень холестерина
Российский регион столкнулся с самой массированной атакой БПЛА
Девушка поздно принесла еду и лишилась головы
Рекламодатели из Китая стали тратить больше на продвижение в VK
Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике
Дом, который дешевле содержать: решения, о которых стоит подумать заранее
Финансист ответил, почему россияне не хотят рожать больше одного ребенка
Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля
Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ
В Госдуме выступили с предложением по транспорту для школьников
Ямпольская ответила, могут ли отменить Аллу Пугачеву в России
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.