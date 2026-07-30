Экс-заведующих красноярским детсадом обязали выплатить 4,6 млн рублей

Бывшие заведующие детского сада № 91 в Ленинском районе Красноярска возместят бюджету 4,6 млн рублей, сообщает «МК в Красноярске». Они организовали схему хищения денег через фиктивное трудоустройство.

Сообщается, что в штат оформили людей, которые не работали: кастелянш, сторожей, воспитателей и подсобных рабочих. Зарплаты фиктивных сотрудников распределяли между участниками схемы.

Экс-заведующую и ее преемницу осудили за мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Общий ущерб бюджету превысил 5,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговоры двоим мужчинам и женщине по обвинению в организации незаконной миграции. Всех участников нелегальной схемы обязали выплатить штрафы на общую сумму в 950 тыс. рублей.