Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:00

Троим организаторам незаконной миграции вынесли приговор в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге вынесли приговоры двоим мужчинам и женщине по обвинению в организации незаконной миграции, пишет Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд приговорил одного из фигурантов к трем годам заключения, а второго — к 10 месяцам. Женщина получила условный срок. Помимо этого, всех участников нелегальной схемы обязали выплатить штрафы на общую сумму в 950 тыс. рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год мужчины-фигуранты организовали преступную группу для нелегальной легализации иностранцев в России. Они изготавливали поддельные документы о регистрации и трудоустройстве мигрантов. Позже к схеме присоединилась женщина, которая использовала свои профессиональные контакты для расширения преступной деятельности.

Ранее полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.

Регионы
Санкт-Петербург
мигранты
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон уличили в утаивании информации о потерях
В Казани курьер мошенников украл 260 тыс. рублей у пожилой женщины
Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию
Депутат Верховной рады раскрыла крупную махинацию Федорова в МО Украины
Аналитик раскрыла, сколько зарабатывают блогеры
Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100
Житель Бурятии предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого
В НФС назвали способ ускорить развитие фитнес-отрасли
Москвича проверят на вменяемость после обвинения в убийстве отца
На Украине раскрыли, когда Сырский лишится своей должности
Инженер объяснила, куда пропали комары
Путин наградил Газманова престижной наградой
Автомобиль с девушкой съехал в озеро и утонил
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля: обстановка улучшается?
В Госдуме ответили, какие водосчетчики подойдут для системы «умного дома»
Стало известно, изменится ли ключевая ставка 24 июля
Калининградцы отдали 24 млн рублей мошенникам за прошедшую неделю
Налет дронов на Домодедово, смерть спасателя в ЛНР: атаки ВСУ на РФ 20 июля
Российским учителям с 25-летним стажем присвоят государственную награду
Путин освободил российских учителей от лишних расходов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.