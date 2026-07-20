Троим организаторам незаконной миграции вынесли приговор в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесли приговоры двоим мужчинам и женщине по обвинению в организации незаконной миграции, пишет Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд приговорил одного из фигурантов к трем годам заключения, а второго — к 10 месяцам. Женщина получила условный срок. Помимо этого, всех участников нелегальной схемы обязали выплатить штрафы на общую сумму в 950 тыс. рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2019 год мужчины-фигуранты организовали преступную группу для нелегальной легализации иностранцев в России. Они изготавливали поддельные документы о регистрации и трудоустройстве мигрантов. Позже к схеме присоединилась женщина, которая использовала свои профессиональные контакты для расширения преступной деятельности.

Ранее полицейские поймали на Сахалине группировку, которая занималась организацией незаконной миграции. В состав банды входили четверо жителей Сахалинской области и один москвич, пойманный непосредственно в столице. Преступники штамповали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами российской границы.