В России изменились условия назначения единого пособия

С 21 июля уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Однако только в том случае, если ухаживает близкий родственник.

Единое пособие назначается семьям, доходы и имущество которых не превышают установленные государством лимиты. При этом все трудоспособные члены семьи должны иметь официальный доход либо уважительную причину его отсутствия. Одной из таких причин является уход за нетрудоспособным родственником, однако с 21 июля для учета этого основания начали действовать новые правила.

Ранее Соцфонд РФ сообщил, что начиная с 21 июля 2026 года забота о пожилых гражданах и лицах с ограниченными возможностями будет приниматься во внимание при оформлении единого пособия для их родных. В настоящее время период оказания помощи учитывается при назначении выплаты без привязки к степени родства.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов заявил: неработающие матери в России могут рассчитывать на ряд государственных выплат, включая единовременное пособие, материнский капитал и пособия по уходу за ребенком. По его словам, семьям положено единовременное пособие при рождении, которое оформляется либо по месту работы одного из родителей, либо через Социальный фонд России или портал госуслуг, если оба родителя не работают.