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14 июня 2026 в 03:40

Сенатор перечислил все пособия для неработающих матерей

Гибатдинов: неработающим мамам в России положены маткапитал и пособия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неработающие матери в России могут рассчитывать на ряд государственных выплат, включая единовременное пособие, материнский капитал и пособия по уходу за ребенком, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, семьям положено единовременное пособие при рождении, которое оформляется либо по месту работы одного из родителей, либо через Социальный фонд России или портал госуслуг, если оба родителя не работают. Это пособие является фиксированным и не зависит от уровня дохода семьи, но его нужно оформить в течение шести месяцев после рождения ребенка.

Кроме того, будущие мамы могут оформить единое пособие в период беременности при условии ранней постановки на учет до двенадцати недель и соответствия критериям нуждаемости. Аналогичные требования предъявляются к получению единого пособия на ребенка до достижения им возраста семнадцати лет, где необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал регионального прожиточного минимума.

Политик уточнил, что неработающие родители и индивидуальные предприниматели с уплаченными взносами могут претендовать на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, если они фактически осуществляют уход и не получают пособие по безработице. Гибатдинов также напомнил, что материнский капитал предоставляется независимо от занятости матери и доходов семьи, а сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что доноры крови имеют право не работать непосредственно в день ее сдачи и на следующие сутки после этого. По его словам, помимо этого, дополнительный выходной положен сотрудникам, которые проходят диспансеризацию.

Россия
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