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21 июля 2026 в 04:13

Лантратова заявила о регулярном общении с омбудсменом Украины

Лантратова сообщила, что общается с омбудсменом Украины почти каждый день

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что поддерживает постоянный контакт с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, передает ТАСС. По ее словам, при необходимости общение между сторонами может происходить ежедневно.

Она отметила, что во время обменов проходят очные встречи. В остальное время взаимодействие осуществляется по телефону или в формате видеосвязи.

Ранее Лантратова заявила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье из-за новой волны украинских ударов по российским регионам. По ее словам, все атаки ВСУ на Россию фиксируются, эти данные направляются в международные организации.

До этого Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, украинской стороне передали 501 погибшего, а российской вернули 31. Предыдущая подобная процедура проходила 18 июня. Таким образом, за два последних обмена Россия получила 64 тела погибших, а Украина — 1023.

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