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21 июля 2026 в 12:51

Адвокат объяснила, будет ли делиться при разводе подаренная квартира

Адвокат Новикова: подаренная квартира может делиться при разводе

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Подаренная квартира может быть поделена при разводе, рассказала «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов Айана Новикова. Она отметила, что второй супруг имеет право на компенсацию, если в период брака он вложил личные или совместные средства в капитальный ремонт, реконструкцию или иные улучшения, значительно повысившие стоимость квартиры.

Такие вложения придется подтвердить документами: чеками, договорами, квитанциями, актами выполненных работ, — рассказала Новикова.

Адвокат подчеркнула, что судебная инстанция тщательно исследует, каким образом было приобретено имущество и какие ресурсы использовались для его улучшения. По ее словам, если жилье получено в результате наследования или приватизации, оно, как правило, не рассматривается как совместно нажитое.

Ранее экономист Юлиан Овечкин рассказал, что покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасает семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.

Общество
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