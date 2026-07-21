Адвокат объяснила, будет ли делиться при разводе подаренная квартира

Подаренная квартира может быть поделена при разводе, рассказала «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов Айана Новикова. Она отметила, что второй супруг имеет право на компенсацию, если в период брака он вложил личные или совместные средства в капитальный ремонт, реконструкцию или иные улучшения, значительно повысившие стоимость квартиры.
Такие вложения придется подтвердить документами: чеками, договорами, квитанциями, актами выполненных работ, — рассказала Новикова.
Адвокат подчеркнула, что судебная инстанция тщательно исследует, каким образом было приобретено имущество и какие ресурсы использовались для его улучшения. По ее словам, если жилье получено в результате наследования или приватизации, оно, как правило, не рассматривается как совместно нажитое.
Ранее экономист Юлиан Овечкин рассказал, что покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасает семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.