Эксперт назвал способ не делить ипотечную квартиру в суде при разводе Экономист Овечкин: фиксация долей при покупке жилья избавит от тяжб при разводе

Покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества, заявил NEWS.ru экономист и руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасает семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.

В первую очередь следует определить юридический статус квартиры: кому она принадлежит и в каких долях. Это можно зафиксировать через брачный договор или соглашение о разделе имущества. В таких документах прописываются доли, порядок внесения платежей, а также сценарии на случай изменения жизненных обстоятельств, например если один из супругов перестает участвовать в выплатах, — сказал Овечкин.

Если же такие договоренности отсутствуют, при разводе применяется общий порядок раздела имущества, отметил эксперт. По его словам, обычно он предполагает не только распределение самого жилья, но и обязательств по кредиту. По общему правилу такое имущество считается совместно нажитым и делится между супругами, как и долг перед банком.

Овечкин также подчеркнул, что любые маневры с ипотечным жильем требуют согласия банка, а организации часто не спешат выводить бывшего мужа или жену из сделки. Даже после развода оба могут остаться созаемщиками. Особую сложность, добавил специалист, создает материнский капитал. Если он был использован при покупке, выделить доли детям требуют органы опеки, и перепродать или обменять такую квартиру без их разрешения практически невозможно.

Ранее сообщалось, что выплаты по страхованию ипотеки увеличились в 2,3 раза. С января по март 2026 года клиенты заявили о 2,1 тыс. страховых случаев. Половина всех выплат была перечислена пострадавшим от бытовых затоплений.