День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 14:43

Эксперт назвал способ не делить ипотечную квартиру в суде при разводе

Экономист Овечкин: фиксация долей при покупке жилья избавит от тяжб при разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупка квартиры в ипотеку может обернуться затяжным конфликтом при разводе, если сразу не определить статус имущества, заявил NEWS.ru экономист и руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. По его словам, юридическая фиксация долей и брачный договор на старте покупки жилья спасает семьи от многолетних тяжб и финансовых потерь после расставания.

В первую очередь следует определить юридический статус квартиры: кому она принадлежит и в каких долях. Это можно зафиксировать через брачный договор или соглашение о разделе имущества. В таких документах прописываются доли, порядок внесения платежей, а также сценарии на случай изменения жизненных обстоятельств, например если один из супругов перестает участвовать в выплатах, — сказал Овечкин.

Если же такие договоренности отсутствуют, при разводе применяется общий порядок раздела имущества, отметил эксперт. По его словам, обычно он предполагает не только распределение самого жилья, но и обязательств по кредиту. По общему правилу такое имущество считается совместно нажитым и делится между супругами, как и долг перед банком.

Овечкин также подчеркнул, что любые маневры с ипотечным жильем требуют согласия банка, а организации часто не спешат выводить бывшего мужа или жену из сделки. Даже после развода оба могут остаться созаемщиками. Особую сложность, добавил специалист, создает материнский капитал. Если он был использован при покупке, выделить доли детям требуют органы опеки, и перепродать или обменять такую квартиру без их разрешения практически невозможно.

Ранее сообщалось, что выплаты по страхованию ипотеки увеличились в 2,3 раза. С января по март 2026 года клиенты заявили о 2,1 тыс. страховых случаев. Половина всех выплат была перечислена пострадавшим от бытовых затоплений.

Экономика
жилье
ипотека
развод
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Трамп «забыл» позвать Израиль на переговоры с Ираном
«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки
«Аэрофлот» ограничил количество пауэрбанков на одного пассажира
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.