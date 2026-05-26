Политолог объяснил, почему Европа начала искать пути для диалога с Россией Политолог Светов: ЕС хочет переговоров с Москвой из-за ухода США из Европы

Власти ЕС начали искать контакты с Россией, поскольку боятся остаться беззащитными после окончательного ухода США из Европы, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Брюссель осознал, что Вашингтон не станет воевать за Старый Свет.

До них дошло, что пресловутая 5-я статья НАТО, на которую в Европе опирались, совершенно не означает, что США в нынешней ситуации будут воевать за ЕС. Этого они боятся больше всего. А Россия тем временем показывает «Орешник», «Сармат», «Посейдон» — все виды оружия, которые позволяют мгновенно ответить на любые угрозы со стороны Европы, — обратил внимание аналитик.

Он добавил, что ЕС ищет для переговоров с РФ человека, который имеет хотя бы какое-то представление о том, как строить диалог с Москвой. При этом, подчеркнул Светов, Брюссель забывает о важной детали.

ЕС допускает одну важную ошибку: они по-прежнему считают, что мы спим и видим, когда они кого-нибудь назначат. Мы никогда не отказываемся от переговоров, но их прервали вы. Выдвигайте кандидата, а мы посмотрим — подходит или не подходит, — подытожил собеседник.

Ранее политолог Илья Гращенков назвал президента Финляндии Александра Стубба наиболее реалистичным кандидатом для переговоров с Россией от лица Евросоюза. По его словам, Москве такой вариант неудобен, однако Брюссель может воспринимать главу Суоми как надежного представителя позиции ЕС.