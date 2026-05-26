Россиянам назвали неочевидный фактор, мешающий одобрению автокредита

Неоплаченные штрафы и налоги могут помешать получению кредита на машину, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков. По его словам, чтобы увеличить шансы на положительное решение банка, заемщику необходимо заранее позаботиться о снижении личной долговой нагрузки.

Для повышения вероятности одобрения автокредита следует подготовить максимально полный пакет документов. Банки с 2026 года в обязательном порядке проверяют доходы потенциального заемщика через официальные источники, поэтому необходимо предоставить справку 2-НДФЛ или подготовить выписки со счетов. Перед подачей заявки стоит снизить долговую нагрузку, закрыв мелкие займы. Оформлению автокредита могут помешать: плохая кредитная история или ее полное отсутствие. Также банк может отказать, если ежемесячный платеж по займу превышает половину дохода. Причинами для отказа являются и недостоверные сведения в анкете или наличие непогашенных долгов по налогам и штрафам, — сказал Мольков.

Он отметил, что обязательным условием заключения кредитного договора является предоставление паспорта РФ и водительского удостоверения. По словам автоэксперта, приобретаемый автомобиль обычно находится в залоге у банка до полного погашения автокредита.

Ранее юрист Юрий Капштык заявил, что банк может забрать купленную в автокредит машину за систематические долги, а не за одну конкретную просрочку. По его словам, это возможно при условии, если в договоре прямо прописано право кредитора на изъятие автомобиля, а сам заемщик игнорирует все претензии.