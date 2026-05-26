26 мая 2026 в 18:06

Дерево убило подростка в Пермском крае

Несовершеннолетняя девушка погибла из-за падения дерева на пляже в Пермском крае

Несовершеннолетняя девушка погибла в результате падения дерева в Пермском крае, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, инцидент произошел на территории городского пляжа в Чайковском, на берегу реки Сайгатка. Погибшей было 17 лет.

Во вторник, 26 мая, порывы ветра на территории края достигают 22 метров в секунду. Такой шквал чреват угрозой для жизни и здоровья людей, разрушением зданий, обрывами линий электропередач и падением деревьев.

Ранее в Чердынском районе Пермского края на реке Вишере перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жена одного из них забила тревогу, когда супруг перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут мужа и его брата.

Прежде сообщалось, что девочка, которую госпитализировали после того, как на нее упало дерево в Самаре, находится в тяжелом состоянии. Ее подруга, которую также придавило деревом, скончалась на месте. Трагедия случилась 27 апреля в Куйбышевском районе города. Причиной стал ураганный ветер.

До этого стало известно, что Северо-Курильск Сахалинской области серьезно пострадал от мощного циклона. Порывы ветра достигали 58 метров в секунду, из-за чего в городе была повреждена инфраструктура. Большая часть города осталась без электричества.

