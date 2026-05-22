Деревья у дома не случайность: какие растения приносят уют, а какие — проблемы в сад

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посадка деревьев возле дома — это не только про красоту участка. Одни растения могут улучшать самочувствие и атмосферу, другие — портить настроение или даже вредить фундаменту. Поэтому выбирать их стоит так же внимательно, как место для самого дома.

Согласно народным представлениям, есть деревья, которые будто бы «делятся» энергией. Например, можжевельник считают защитником дома и символом благополучия. Рябина помогает сохранять внутреннее равновесие, а груша укрепляет семейные отношения. Яблоня часто ассоциируется с удачей, особенно для молодых женщин, а липа, по поверьям, защищает жилище и поддерживает здоровье семьи.

Но есть и растения с дурной славой. Иву часто связывают с печалью, тую — с одиночеством, а осину считают деревом с тяжелой энергетикой, которая может влиять на самочувствие. Поэтому такие породы стараются не сажать близко к дому.

Отдельно важно учитывать практическую сторону. Дуб и орех имеют мощные корни, которые со временем могут повредить фундамент, поэтому их лучше держать подальше от построек. Хвойные деревья тоже требуют осторожности: они сильно сушат почву, вырастают большими и могут повышать риск возгорания из-за смолы и попадания молнии.

Хорошо продуманный выбор деревьев помогает не только украсить двор, но и сохранить дом в безопасности на долгие годы.

Ранее сообщалось, что бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри.

Проверено редакцией
Общество
советы
деревья
участки
Марина Макарова

