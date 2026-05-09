Редис перестал быть ватным и кислым: дала ему нормальную еду — и хрустит как надо

Бывает обидно: сеешь редис с надеждой на сочный хруст, а получаешь водянистые и кислые «пустышки». Иногда корнеплоды и вовсе гниют изнутри. Хорошая новость — это не случайность, а поправимая ошибка в уходе.

Главная причина — бедная почва и перекос в питании. Редису критически нужны калий и микроэлементы: без них мякоть становится рыхлой, вкус портится, а иммунитет падает. В итоге подключаются болезни, и урожай пропадает.

Работает простая схема из двух этапов. Сначала даем комплекс: азот, фосфор и калий. Азот запускает рост, фосфор укрепляет корни, калий отвечает за плотность и вкус. На втором этапе азот убираем, оставляем фосфор, калий и микроэлементы — они «дозревают» корнеплод.

Калий здесь ключевой: именно он убирает водянистость и делает редис упругим и сочным. Подкормки вносим регулярно, без перегибов. Такой подход защищает от гнили и дает ровные, хрустящие корнеплоды, которые приятно есть и не стыдно подать к столу.

