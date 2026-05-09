09 мая 2026 в 11:42

Водолазы развернули флаг Победы на дне Петропавловской губы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Камчатке водолазы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» опустились на дно Петропавловской губы и развернули там флаг Победы, сообщили в пресс-службе учреждения. Это произошло во время тренировочных пусков.

Водолазы пожелали ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и долгих лет жизни.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала песни «День Победы» и «Нам нужна одна победа» своими самыми любимыми. Она призналась, что эти композиции есть у нее в мобильном телефоне и она знает их наизусть.

До этого сообщалось, что самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в городе Семенове Нижегородской области. В марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии. Еще одним гостем парада Победы стал Константин Федотов, которому исполнилось 100 лет.

