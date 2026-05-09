09 мая 2026 в 10:40

Назван возраст самого пожилого ветерана на параде Победы в Москве

Самый старший из ветеранов на параде Победы в Москве скоро отметит 103-летие

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии.

После этого он попал в расположение Таллинского военного пехотного училища. В середине августа 1942 года Семенов был отправлен в 86-й отдельный пулеметный батальон 284-й стрелковой дивизии на Сталинградский фронт в составе 62-й армии. С октября в звании сержанта он командовал пулеметным взводом.

Еще одним гостем парада Победы стал Константин Федотов, которому исполнилось 100 лет. Он участвовал в боях на 2-м Белорусском фронте, дошел до Эльбы и принимал участие в Параде Победы 1945 года. Федотов является автором книг и обладателем ряда боевых и государственных наград, включая ордена Славы и Красной Звезды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. По его словам, память о подвиге будет сохраняться, поскольку именно СССР внес решающий вклад в разгром нацизма.

