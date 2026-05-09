Со слезами на глазах: самые яркие кадры со Дня Победы в Москве

В этом году Москва с размахом отметила 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая улицы столицы заполнили тысячи гостей и местных жителей. Люди вышли на прогулки вместе с семьями, включая домашних питомцев.

Центр города оказался частично перекрыт — из-за того, что в Кремле российский лидер Владимир Путин проводит торжественную встречу с представителями иностранных государств, прибывших на празднование, Красная площадь закрыта для посетителей. Около главной достопримечательности выставлены заборы и дежурят представители силовых ведомств.

Многие поехали прогуляться на Поклонную гору. Прохожие взяли с собой портреты погибших на войне родственников, чтобы отдать дань их памяти. В этом году власти столицы отказались от полномасштабного формата проведения «Бессмертного полка» — заявки принимали в Сети. Часть из гуляющих была одета в костюмы военных лет. Среди гуляющих также можно было встретить военных.

Повсюду на улицах Москвы развиваются флаги. Люди также несут красные гвоздики к монументам. Вечером горожан ждет торжественный салют.

Самые яркие кадры с празднования Дня Победы в столице — в галерее NEWS.ru.