«Страна у нас одна»: 101-летняя ветеран приняла поздравления с Днем Победы В Москве поздравили 101-летнего ветерана ВОВ Екатерину Ковалеву

Представители региональной общественной организации «Живой голос Победы» поздравили с Днем Победы ветерана-связиста Екатерину Ковалеву, которой в феврале исполнился 101 год. Волонтеры и местные жители собрались у ее дома в Москве, чтобы лично вручить ей букеты цветов и исполнить военные песни, передает корреспондент NEWS.ru.

Ожидая отправки на фронт, Ковалева окончила специальные курсы и была направлена на Калининский фронт. Принимала участие в освобождении территории Прибалтики, восстанавливая поврежденную связь. День Победы женщина встретила в Риге.

Живых участников Великой Отечественной войны осталось уже очень мало. Они передают ребятам знания о тех временах, рассказывают все, что помнят. <...> Страна у нас одна, и ее нельзя променять ни на какую другую, — отметила ветеран.

Ранее сообщалось, что самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы в Москве, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии.