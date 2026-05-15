Захарова раскрыла, кто пытался сорвать акции ко Дню Победы

Захарова: Киев хотел сорвать мероприятия в честь Дня Победы через провокаторов

Киев через зарубежных провокаторов предпринимал попытки сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы в ряде стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Также предпринимались попытки поставить под сомнение народный характер акции «Бессмертный полк».

Знаем мы и то, что киевский режим через зарубежных провокаторов, главным образом «Всемирный конгресс украинцев», пытался сорвать праздничные мероприятия в других странах. В этих целях использовались пропагандистские штампы о том, что Москва якобы монополизировала Победу, — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, распространялись заявления о том, что акция «Бессмертный полк» якобы «режиссируется сверху» и «нацелена на подрыв основ мировой безопасности». Кроме того, как указала представитель МИД РФ, высказывались утверждения, что фотографии красноармейцев-фронтовиков и тружеников тыла якобы были сгенерированы искусственным интеллектом.

Ранее Захарова заявила, что День Победы в России заставляет бесноваться предателей истории. По ее словам, человечество и весь мир уже давно рассудили, кто находился и находится на верной стороне истории — это антигитлеровская коалиция. На неправильной стороне истории оказались нацизм, фашизм и японский милитаризм, отметила дипломат.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

