Эксперт объяснила, как правильно искать горящие туры

Горящие туры следует искать в первую очередь в тех странах, в которые организовано множество чартерных рейсов из России, рассказала NEWS.ru профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Зайцева. По ее словам, речь идет о Турции, Египте, Таиланде и ОАЭ. Такие туры чаще всего появляются в начале и в конце турсезона.

Чаще всего горящие туры появляются в начале и в конце сезона, потому что туроператоры выкупают на чартерные рейсы квоты мест, а спрос в этот период еще недостаточно большой. Чтобы не потерять полностью стоимость тура, его предлагают с большими скидками, — пояснила собеседница.

Она рассказала, что скидки на туры в такие периоды могут доходить до 30–50%, а в некоторых случаях даже до 70% от начальной стоимости тура.

Кроме того, важно подписаться на рассылку новостей и спецпредложений как от самих туроператоров, так и от различных сервисов бронирования, агрегаторов и выловить выгодные предложения или промокоды на туры. Можно также купить так называемые отказные туры, которые реализуются с большой скидкой в период высокого спроса, — уточнила Зайцева.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2025-м россияне совершили 31,52 млн поездок за границу, что превышает показатели предыдущего года на 8%. Российские путешественники потратили в зарубежных поездках в 2025 году $48 млрд (3,6 трлн рублей), следует из данных Всемирной туристской организации ООН.