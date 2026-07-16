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16 июля 2026 в 06:00

Прорвали эшелонированную оборону ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 июля

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские бойцы прорвали глубоко эшелонированную оборону ВСУ у Любицкого Запорожской области и наступают в западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 16 июля?

ВС РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону ВСУ

«Что касается населенного пункта Любицкое Запорожской области, то, по моему мнению, сейчас наши военнослужащие после закрепления на новых рубежах и позициях начинают подтягивать тылы, потому что в результате рывка наши бойцы довольно глубоко продвинулись в оборону противника», — сказал ТАСС он.

Марочко добавил, что к северо-востоку от Любицкого бойцы РФ развивают успех в западном направлении, наступая со стороны Рождественского. Также юго-западнее Воздвиженки идет расширение зоны контроля в западном направлении, отметил военный эксперт.

Минобороны России сообщило о поражении украинских судов с военными грузами

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. Под удар попали три сухогруза в портах Южный и Одесса.

«В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными БПЛА поражены: в порту военного [назначения] Южный (государственное предприятие „Морской торговый порт Южный“) — сухогруз, осуществлявший доставку грузов назначения для ВСУ; в порту Одесса (государственное предприятие „Морской торговый порт Одесса“) — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — говорится в сообщении.

ПВО отразила атаку 155 вражеских дронов

Дежурные средства ПВО сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«В период с 08:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 155 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Краснодарском крае и Республике Крым.

ВС России ударили «Геранями-4» по сухогрузам в порту под Одессой

Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту, сообщает Министерство обороны РФ на платформе МАКС. Для поражения целей были применены беспилотники «Герань-4 Сикер».

«Расчеты БПЛА „Герань-4 Сикер“ ударили по сухогрузам в порту Черноморск Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области», — указали в сообщении.

Минобороны разместило видео атак беспилотных систем на морские цели. На кадрах запечатлены моменты поражения сухогрузов.

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