США развалятся, как СССР? Американцы отказались гордиться страной

Последние опросы общественного мнения продемонстрировали рекордный уровень пессимизма среди граждан США: люди больше не верят в «американскую мечту» и не испытывают гордости за свою нацию. По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, все дело в социальных и экономических проблемах страны — из-за них у Америки есть все шансы повторить путь позднего СССР. Действительно ли Штатам грозит распад и что может спасти страну от гибели — в материале NEWS.ru.

Что происходит в США

В конце июня институт Gallup опубликовал результаты опроса, который показал: только 33% жителей США испытывают «чрезвычайную гордость» за свою принадлежность к американской нации. По словам социологов, это самый низкий показатель за 25 лет подобных наблюдений.

Незадолго до этого агентство Reuters провело похожее исследование и сообщило по его итогам, что 70% жителей США «больше не считают свою страну величайшей на земле». 64% респондентов убеждены, что американская демократия находится в опасности. 38% не верят, что Штаты просуществуют еще 250 лет как единое государство.

Сомнения у американцев вызывает и «американская мечта»: в сентябре 2025-го The Wall Street Journal сообщила, что 70% населения Штатов считают этот нарратив неактуальным и не верят, будто упорный труд может привести к ее исполнению.

Почему разочаровались американцы

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил, что корни недовольства американского общества стоит искать в событиях последних двух десятилетий.

Марш против Дональда Трампа в США Фото: IMAGO/Allison Bailey/Global Look Press

«Согласно исследованию Gallup, первоначальный пик патриотизма, от которого аналитики и отсчитывают изменения, — это 11 сентября 2001 года. После терактов американская нация сплотилась для борьбы с внешней угрозой: жажда возмездия била все рекорды. Но дальше, когда американское государство начало принимать конкретные практические меры, они вылились в последовательно обманутые ожидания. Безопаснее в Штатах не стало, а удары возмездия были направлены на те силы, которые к терактам 11 сентября не имели прямого отношения. Власти обманули общество — по крайней мере, американцы в этом уверены», — пояснил он.

Политолог-международник Геворг Мирзаян полагает, что и актуальная политика не добавляет населению Штатов оптимизма.

«Все американские СМИ сейчас критикуют президента Дональда Трампа как чуть ли не главного предателя национальных интересов. Пишут, что войну с Ираном начали неправильно, не так, как нужно. А как можно гордиться своей страной, когда свои же говорят о ней исключительно в негативных тонах? Собственно, поводов для гордости у американских граждан сейчас особо нет. Ну, или их критически мало», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru назвал самой недовольной группой населения США молодежь: многие ее представители вместо «американской мечты» теперь грезят эмиграцией. Для Штатов, по словам политолога, это нетипично.

«Молодежный пессимизм связан с тем, что во власти США засела геронтократия, которая не хочет ничего менять и желает вечно сохранять текущий статус-кво. Есть у нынешних США в этом смысле определенное сходство с поздним СССР перед его распадом. В Союзе на закате была эпидемия алкоголизма. В Штатах сейчас эпидемия наркомании, от которой погибает более 100 тысяч американцев ежегодно. Как и в позднем СССР, элиты зациклены на внешней политике в ущерб внутренним проблемам. США, конечно, не полностью копируют Советский Союз, но все эти факторы в долгосрочной перспективе будут негативно сказываться на развитии этой страны», — подчеркнул эксперт.

Когда распадутся США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в 2024 году обращала внимание на противоречия между Вашингтоном и некоторыми американскими штатами. Дипломат тогда отметила, что общество в США еще никогда не было так поляризовано, как теперь. «Единый „плавильный котел“ Америки бурлит как никогда», — написала она в соцсетях.

Нью-Йорк Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Мирзаян считает, что поддержка американского государства со стороны населения действительно постепенно снижается — и ситуация будет со временем становиться только хуже. По его словам, пока центробежные стремления в Штатах не столь заметны, но ряд признаков свидетельствует — в долгосрочной перспективе угроза развала США на самом деле не так уж фантастична, как может показаться на первый взгляд.

«Безусловно, это случится не завтра и не послезавтра, но мы видим некие предпосылки таких мини-расколов. И их становится все больше. Например, миграционный кризис, когда целый ряд губернаторов штатов фактически выступили против политики федерального центра и саботировали усилия Трампа по наведению порядка в их штатах. Этот процесс Трамп проиграл, и прецедент создан. К тому же у главы Белого дома теряется электоральная база. Избиратели все больше уверены, что их президент перешел в лагерь глобалистов. И они ждут куда более радикального политика-популиста, который бы вдохнул в них новую надежду на величие Америки и патриотизм. Только так эти пессимистические тенденции, наверное, переломить и можно. Ну, или США нужна какая-то победа уровня победы во Второй мировой войне», — считает эксперт.

Громский придерживается схожего мнения. Он обратил внимание, что США представляют собой довольно устойчивую систему распределения властных полномочий между регионами и центром, но в последнее время происходит систематическое нарушение этого баланса.

«Трамп предпринимает ряд радикальных мер по вопросам, которые волнуют граждан, — миграции, экономики, избирательного законодательства. И целый ряд штатов этому противодействуют. Правовые системы отдельных штатов входят в жесткий клинч с федеральными инициативами Трампа. И в определенный момент Трамп вводит в эти штаты федеральные силовые структуры типа Нацгвардии. Это действительно одна из предпосылок к распаду государства. Но без каких-то радикальных изменений этот процесс будет идти еще 20–30 лет», — предположил Громский.

Беспорядки против задержаний нелегальных мигрантов, Лос-Анджелес Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дудаков подтверждает: не стоит думать, что США «развалятся прямо завтра». Но проблема в том, что американский пессимизм вызван реакцией людей на изменение самой сути государственности США.

«То, что все больше и больше американцев не верят в перспективы США, — это факт. Кстати, опрос Gallup показал: 70% американцев считают, что, если бы отцы-основатели дожили до нынешнего времени, они бы сильно расстроились, видя текущее состояние Соединенных Штатов. И это очень символично», — подытожил американист.

Читайте также:

Киев лишился главного лоббиста войны в США: что значит смерть Грэма для РФ

Американцы нищают, Трампы богатеют: как США зарабатывают на войне с Ираном

«Я больше патриот России, чем Америки»: доброволец из США об СВО и Украине