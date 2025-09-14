Празднование Дня города в Москве
Стала известна новая цена «американской мечты»

Investopedia: цена так называемой американской мечты превысила $5 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совокупная стоимость достижения ключевых жизненных целей в США превысила $5 млн (422 млн рублей), сообщает финансовый ресурс Investopedia со ссылкой на новое исследование. Этот показатель вырос на $600 тыс. долларов по сравнению с 2024 годом и демонстрирует почти 50% рост за два года.

Сумма в $5 043 323 включает все основные составляющие «американской мечты»: свадьбу, медицинское обслуживание, выход на пенсию, воспитание двоих детей с последующей оплатой их университетского образования, покупку автомобилей каждые пять лет и владение домом. Особенно значительно выросли расходы на здравоохранение ($414 208 или 35 млн рублей) и пенсионные накопления ($1 636 881 или 138 млн рублей). Аналитики связывают такой скачок с включением новых расходных категорий и общим ростом стоимости жизни.

То, что большинство американцев считают разумными финансовыми вехами в своей жизни, становится все более дорогим, опережая инфляцию, и, по-видимому, недостижимо для многих, — сказал газете автор доклада и главный эксперт Investopedia Калеб Сильвер.

Стоимость воспитания и образования двоих детей увеличилась до $876 092 (73 млн рублей), а расходы на приобретение жилья достигли $957 594 (80 млн рублей) из-за роста цен на недвижимость и высоких ипотечных ставок. При этом, как отмечает Сильвер, большинство американцев не заработают $5 млн за всю свою карьеру.

