19 декабря 2025 в 17:53

Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса

Экс-нардеп Марков: Зеленский проиграет выборы, дав право голоса украинцам в РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, дав право голоса гражданам страны, которые проживают в России, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, украинские власти не допустят никакого честного народного волеизъявления.

О каких честных выборах на Украине можно говорить? Власти страны будут делать все для того, чтобы не дать нам, гражданам страны, живущим в РФ, проголосовать. Даже посмотрите последний пример Молдавии. В России проживает более 300 тыс. граждан, которым просто не дали возможности голосовать. Тем самым президент страны Майя Санду сохранила свой пост. На Украине будет еще хуже. Я убежден, украинские власти никогда не пойдут на такие вещи. Любые выборы для них — это конец. Поэтому они будут тянуть резину и забалтывать. Я слышал заявление Зеленского, что он решил провести онлайн-голосование, тут понятно, что все будет в одни ворота, — пояснил Марков.

Он подчеркнул, что украинские власти считают граждан, уехавших в Россию, предателями и врагами. Также, по словам экс-депутата Рады, позиция США по вопросу проведения выборов на Украине остается непостоянной и неясной.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обеспечить проведение выборов для граждан Украины, проживающих на территории России. Я уверен, что украинская сторона никогда на это не пойдет, потому что они считают тех, кто уехал в Россию, врагами и предателями. Мне сложно сказать, как будут действовать американцы, будут ли они продавливать идею выборов на Украине. У них сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, — резюмировал Марков.

Ранее экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник заявил, что в случае проведения президентских выборов в стране Зеленского не переизберут. По его мнению, продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.

