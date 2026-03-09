Появились кадры объявления имени нового верховного лидера Ирана

В Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев поддержали выбор.

Народное ликование началось после публичного оглашения заявления Совета экспертов Исламской Республики. Моджтаба Хаменеи был избран единогласно.

Известно, что он пользуется колоссальным влиянием в разных кругах. Хаменеи занимал важные позиции в правительстве Ирана и сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее военный историк Михаил Поликарпов предположил, что экс-верховный лидер Ирана Али Хаменеи сознательно принял смерть, выбрав путь мученика. По его словам, аятолла отказался «бегать» от американо-израильских ударов. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что новым лидером Ирана может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. По его словам, именно по этой причине действующий президент Республики Масуд Пезешкиан не может претендовать на эту должность.