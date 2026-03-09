Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 00:59

Появились кадры объявления имени нового верховного лидера Ирана

Иранцы на видео приветствовали выбор Моджтабы Хаменеи верховным лидером

Моджтаба Хаменеи (в центре) Моджтаба Хаменеи (в центре) Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появилось видео момента объявления имени третьего религиозного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. На площади Ванак в Тегеране тысячи собравшихся иранцев поддержали выбор.

Народное ликование началось после публичного оглашения заявления Совета экспертов Исламской Республики. Моджтаба Хаменеи был избран единогласно.

Известно, что он пользуется колоссальным влиянием в разных кругах. Хаменеи занимал важные позиции в правительстве Ирана и сотрудничал с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее военный историк Михаил Поликарпов предположил, что экс-верховный лидер Ирана Али Хаменеи сознательно принял смерть, выбрав путь мученика. По его словам, аятолла отказался «бегать» от американо-израильских ударов. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что новым лидером Ирана может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. По его словам, именно по этой причине действующий президент Республики Масуд Пезешкиан не может претендовать на эту должность.

Иран
аятолла
выборы
лидеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Добро пожаловать!»: в РФПИ предсказали скорое разоблачении ошибок Европы
«Служение — честь»: тысячи американцев нацелились на младшего сына Трампа
Сын Хаменеи официально пришел к власти: изменится ли отношения Ирана и РФ
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов
Не помогут даже аресты: как в России обосновался культ похитителей детей
В бассейне Стерлитамака произошло массовое отравление детей хлором
Фанаты учинили беспорядки после матча Кубка Шотландии по футболу
Россиянам пообещали новый «парад» длинных выходных во втором квартале года
Стало известно о смерти еще одного солдата США на Ближнем Востоке
Цена нефти Brent обновила четырехлетний максимум
Россиянам напомнили о «закрытых» для отпуска странах
Избран новый лидер Ирана: кто им стал, реакция, что это значит для страны
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
Предложил прятки, избил и задушил: врач-убийца два года кошмарил Иркутск
Появились кадры объявления имени нового верховного лидера Ирана
Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами
На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля
Дмитриев вынес приговор промышленности Германии
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.