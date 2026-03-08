Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 17:29

«Никому не позволяем»: Аракчи жестко ответил недругам Ирана

Глава МИД Аракчи: Иран не позволит повлиять на избрание лидера республики

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Руководство Ирана не позволит кому-либо повлиять на избрание лидера республики, заявил NBC министр иностранных дел Аббас Аракчи. Он добавил, что подготовка к волеизъявлению уже началась. Процедура находится под контролем Совета экспертов Ирана.

Мы никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Это дело иранского народа — избрать своего нового лидера, — сказал дипломат.

Сейчас государственное управление в республике переведено на особый режим работы, отметил министр. Функции главы государства временно перешли к специальному совету руководства. Его участники решают текущие задачи в условиях отсутствия лидера. Глава МИД также уточнил, что период неопределенности скоро закончится. Новый верховный лидер будет назначен в короткие сроки после решения совета экспертов.

Ранее сообщалось, что иранские военные силы планируют в ближайшее время значительно активизировать удары по американским и израильским объектам с помощью беспилотных аппаратов и тяжелых ракет. Командование Корпуса стражей Исламской революции решило пойти на такой шаг в качестве ответной меры на политический курс президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

