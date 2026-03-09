Муж с женой приобрели дом с необычной «нагрузкой» Пара из США купила дом с 43 беспризорными кошками

Пара из США купила дешевый дом с 43 беспризорными кошками, пишет What's The Jam. Отмечается, что супруги до этого планировали открыть приют для бездомных кошек.

Мы и так собирались создать небольшую ферму и приют для кошек, но рассчитывали сделать это, когда как следует освоимся. Мы оба инвалиды, так что сейчас вся энергия уходит на поддержку этой кошачьей колонии и попытку расшириться, — сказал мужчина.

Американец рассказал, что большинство кошек, живших у них дома, страдали различными заболеваниями, и вместе с любимой девушкой они вложили немало усилий в их выздоровление. Впоследствии пара решила создать приют под названием Sunshine Pines Rescue, который стал домом для брошенных и нуждающихся животных.

Эта история вдохновила многих любителей кошек поддержать их дело, и теперь существование приюта поддерживается исключительно за счет благотворительных взносов. В будущем молодые люди хотят переоборудовать свой автодом в передвижную ветеринарную клинику.

