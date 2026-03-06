Полиции сказали, что сами разберутся: мужчина расчленил троих родственников

В Казахстане расследуют резонансное преступление — в поселке Жибек Жолы обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан их родственник, больной шизофренией. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Расчлененные тела лежали во дворе

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что трагедия разыгралась в частном доме. Жертвами стали родители и младшая сестра подозреваемого. Тела погибших были расчленены и разбросаны на придомовой территории. Соседи в местных чатах писали разные версии произошедшего.

«Вчера вызывали полицию. Они приезжали, потом уехали. Сказали, сами разберутся. А он всю семью расчленил. Половину в снег закопал, остальные — в погребе», — писал один из односельчан.

Другие комментаторы пишут, что убийца имеет диагноз «шизофрения». Известно, что среди погибших была 18-летняя девушка и мужчина с инвалидностью.

«На окраине города есть поселок, там в семье, оказывается, был сын, у которого диагноз „шизофрения“. И он этой ночью расчленил всю свою семью: отца, маму, сестренку, — и раскидал их части по огороду», — рассказывает местный житель.

В полиции домыслы о диагнозе комментировать отказались. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Сказал, что все уехали

В живых в семье остался только черно-белый кот. Один из соседей заметил, как четырехлапый на протяжении нескольких дней сидел у окна со стороный улицы и не понимал, почему его не пускают в дом. В итоге сосед решил забрать кота себе.

Местная жительница рассказывала, что после убийства подозреваемый солгал одной из соседок, что все родственники куда-то уехали, передает издание Liter.kz.

«Соседка забила тревогу, что она не отвечает на телефон. Жутко! Там же энергетика, вы представляете, четверых! Это же какая энергетика там идет страшная. Чувствуешь себя скверно. Уже закрывали в психушку его, его надо было там и держать. А выпустили, и оно прогрессировало», — рассказывала другая местная жительница.

Угонщик и дебошир

Издание Tengrinews.kz выяснило, что ранее подозреваемый уже был трижды судим. Первые две судимости мужчина с разницей в несколько дней получил 10 лет назад.

Осенью 2015 года в Астане автомобиль под его управлением остановил полицейский — за тонировку передних стекол. Проверка документов установила, что у водителя не было при себе техпаспорта. Вместе с полицейским они поехали на штрафстоянку, однако по дороге нарушитель неожиданно остановился и вытолкнул силовика из машины, обложив его матом, после чего ретировался.

Спустя несколько часов машину по ориентировке пытались остановить другие полицейские. Водитель решил не сдаваться и выехал на встречную полосу, но в итоге был задержан. При задержании он оказал сопротивление и на него пришлось надеть наручники.

Мужчину признали виновным в оскорблении представителей власти и неповиновении их законным требованиям. Суд оштрафовал его на 158 560 тенге (чуть больше 25 тыс. рублей).

Следующее преступление — угон — мужчина совершил в декабре того же, 2015 года в Астане. Он выволок водителя из салона автомобиля, стоявшего на парковке, после чего сел за руль и уехал. Угонщик колесил по городу, пока не закончился бензин, а затем бросил машину на окраине города. За это преступление его приговорили к трем годам ограничения свободы.

Третье преступление мужчина совершил в 2021 году. Он напал на полицейских при исполнении. Произошло это на территории частного дома в селе Жибек Жолы, куда те прибыли на вызов. Он схватил лом и начал замахиваться им на полицейских и угрожать, а одного из них ударил по ноге. Также ему удалось угнать полицейскую «Ниву», но машина заглохла.

Еще до этого, в 2012 году, он был судим по административной статье за то, что угрожал матери своей сожительницы. Тогда его арестовали на трое суток.

