06 марта 2026 в 19:45

Лавров провел телефонный разговор с важным союзником

Лавров провел переговоры с главой МИД Афганистана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили напряженность вокруг Кабула и Исламабада.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, включая негативные дестабилизирующие последствия агрессии против Ирана. Обсудили перспективы снижения военно-политической напряженности в афгано-пакистанских отношениях, — уточнили в МИД РФ.

26 февраля на границе между Пакистаном и Афганистаном возобновились бои. Кабул сообщил, что начал военную операцию в ответ на авиаудары Исламабада.

В миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщили, что не менее 42 гражданских погибли в стране в ходе конфликта с Пакистаном. Еще 104 человека пострадали. Отмечалось, что названные цифры были предварительными. Люди гибли из-за стрельбы в ходе приграничных столкновений, а также авиаударов.

Также местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Сергей Лавров
МИД РФ
Афганистан
Пакистан
