03 марта 2026 в 10:26

В ООН назвали число погибших в ходе конфликта Афганистана с Пакистаном

ООН: 42 человека погибли в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном

Не менее 42 гражданских погибли в Афганистане в ходе конфликта с Пакистаном, сообщил ТАСС со ссылкой на миссию ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Еще 104 человека пострадали.

Отмечается, что эти цифры являются предварительными. Люди гибли из-за стрельбы в ходе приграничных столкновений, а также авиаударов.

Ранее местные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Афганистана якобы нанесли удары по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабад. По информации источников, после атаки были усилены меры безопасности в регионе, а власти Пакистана начали оценку масштабов ущерба и оказание медицинской помощи пострадавшим.

До этого министр информации Афганистана Аттаулла Тарар сообщил, что в пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов Вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном. Он отметил, что столкновения между военными двух стран не принесут ничего хорошего.

