Раскрыты потери Афганистана в ходе конфликта с Пакистаном

В пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены, сообщил министр информации Афганистана Аттаулла Тарар в соцсети X. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

Также поражено более 80 единиц военной техники, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры, добавил министр. Тарар отметил, что удары нанесли по оборонительным позициям в Кабуле, Пактии и Кандагаре.

Ранее сообщалось, что афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на границе двух государств.

До этого на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 6 февраля, в шиитской мечети района Тарлай в столице Пакистана произошел взрыв во время пятничной службы. По данным местных СМИ, трагедия унесла жизни 31 человека, еще порядка 169 человек получили ранения разной степени тяжести. Смотритель мечети Имам Баргах Ишфак уточнил, что непосредственно перед взрывом в здание вошли трое неизвестных, которые напали на охранника и ранили его.