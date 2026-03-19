Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 09:30

Полиция задержала пару китайцев за излишнюю любвеобильность

Жителям Китая грозит до 10 лет тюрьмы за интимную близость на улице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В китайском городе Чанша сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые устроили публичный акт близости на глазах у сотен очевидцев, сообщает издание AsiaOne. Теперь обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент начался в воскресенье, 15 марта, с провокационного танца 35-летней женщины в откровенном наряде. Собравшаяся толпа прохожих активно снимала происходящее на мобильные телефоны, после чего видео быстро распространились в социальных сетях. Задержанным предъявлены официальные обвинения в грубом нарушении общественного порядка.

Согласно местному законодательству, за подобные действия фигурантам может грозить суровое наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Издание подчеркивает, что правоохранительные органы начали расследование сразу после того, как кадры уличного перформанса стали вирусными в китайском сегменте интернета.

Ранее турист из Дании был арестован в Таиланде после того, как занялся сексом с женщиной на плавучем буе на глазах у отдыхающих. Инцидент произошел на популярном пляже Джомтьен в Паттайе. Свидетелем происшествия стал 27-летний мужчина, собиравший в это время моллюсков во время отлива. Он сообщил в полицию о полностью обнаженном мужчине и женщине, чьи стоны привлекали внимание окружающих.

Китай
женщины
мужчины
эксгибиционисты
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.