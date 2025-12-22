Туриста арестовали за секс с женщиной на плавучем буе Туриста из Дании арестовали за секс с женщиной на пляжном плавучем буе

Турист из Дании был арестован в Таиланде после того, как занялся сексом с женщиной на плавучем буе на глазах у отдыхающих, сообщает издание The Pattaya News. Инцидент произошел на популярном пляже Джомтьен в Паттайе.

По информации издания, свидетелем происшествия стал 27-летний мужчина, собиравший в это время моллюсков во время отлива. Он сообщил в полицию о полностью обнаженном мужчине и женщине, чьи стоны привлекали внимание окружающих. Кроме того, очевидец заранее снял происходящее на видео и предоставил запись правоохранителям в качестве доказательства.

Прибывшие на место полицейские задержали гражданина, который отказался давать какие-либо показания. Его партнерша, гражданка Таиланда, заявила, что такое поведение для нее нехарактерно, а случившееся было лишь минутной слабостью. В отношении обоих было возбуждено дело о нарушении закона о непристойном поведении в общественном месте. Расследование продолжается.

Ранее российского треш-блогера Георгия Дзугкоева обвинили Таиланде в непристойном поведении в общественном месте после секса в кузове пикапа на Пхукете. Ожидается, что после завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем.