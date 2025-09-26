Треш-блогеру предъявили обвинения после публичного секса в пикапе Задержанного в Таиланде блогера из РФ Дзугкоева обвинили в развратных действиях

Российского треш-блогера Георгия Дзугкоева обвинили Таиланде в непристойном поведении в общественном месте после секса в кузове пикапа на Пхукете, передает ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию. Ожидается, что после завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем.

Россиянину предъявлены обвинения, его виза аннулирована, а сам он внесен в черный список, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что тайская полиция задержала Дзугкоева. Уточнялось, что вместе с ним была его подруга, пенсионерка. Следственный комитет РФ уже начал проверку.

По предварительной информации, Дзугкоев хотел создать новый треш-видеоролик для своего канала. У него на счету уже есть ряд кадров с неоднозначными выходками, включая издевательства над людьми и откровенные сцены с тайскими женщинами.

До этого Дзугкоев сообщил, что его напарница Роза была госпитализирована. У 63-летней женщины оторвался тромб на фоне очередной алкогольной интоксикации. С 7 июня они снимали ролики на острове Бали, где женщина неоднократно в кадре была в измененном состоянии.