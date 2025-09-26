Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 07:14

Треш-блогеру предъявили обвинения после публичного секса в пикапе

Задержанного в Таиланде блогера из РФ Дзугкоева обвинили в развратных действиях

Георгий Дзугкоев Георгий Дзугкоев Фото: Социальные сети

Российского треш-блогера Георгия Дзугкоева обвинили Таиланде в непристойном поведении в общественном месте после секса в кузове пикапа на Пхукете, передает ТАСС со ссылкой на местную туристическую полицию. Ожидается, что после завершения разбирательств его депортируют в РФ с запретом на посещение королевства в будущем.

Россиянину предъявлены обвинения, его виза аннулирована, а сам он внесен в черный список, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что тайская полиция задержала Дзугкоева. Уточнялось, что вместе с ним была его подруга, пенсионерка. Следственный комитет РФ уже начал проверку.

По предварительной информации, Дзугкоев хотел создать новый треш-видеоролик для своего канала. У него на счету уже есть ряд кадров с неоднозначными выходками, включая издевательства над людьми и откровенные сцены с тайскими женщинами.

До этого Дзугкоев сообщил, что его напарница Роза была госпитализирована. У 63-летней женщины оторвался тромб на фоне очередной алкогольной интоксикации. С 7 июня они снимали ролики на острове Бали, где женщина неоднократно в кадре была в измененном состоянии.

блогеры
Таиланд
обвинения
секс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
Сгоревшая в проданной квартире петербурженка оказалась жертвой мошенников
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом – готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 28 сентября: ждать ли холод и заморозки
Нашествие опасных божьих коровок зафиксировали в российских регионах
Что известно о последних днях жизни и смерти актрисы Людмилы Гавриловой
ВСУ впали в железнодорожную «кому» после ударов российской авиации
Хищные божьи коровки атакуют регионы России
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.