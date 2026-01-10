Попытка сделать селфи в Таиланде стала смертельной для футболиста RTL: футболист из Франции погиб в Таиланде при попытке сделать селфи

Французский футболист Алексис Вергос погиб после падения при попытке сделать фотографию у водопада Намуанг 2 на тайском острове Самуи, передает радиосеть RTL. По ее данным, 22-летний спортсмен отдыхал со своей девушкой.

Драма произошла у подножия водопада Намуанг 2, популярного среди туристов. По предварительным данным, молодой человек погиб после случайного падения с высоты нескольких метров, когда пытался сделать селфи со своей девушкой, — сказано в материале.

Уточнялось, что футболист поскользнулся на камнях и получил смертельную травму головы. Спасателям удалось извлечь тело погибшего, застрявшее в расщелине, несмотря на быстрое течение. Его девушка успела зацепиться за ветку дерева и выжила. Сейчас она пребывает в сильном шоке.

