10 января 2026 в 12:09

Попытка сделать селфи в Таиланде стала смертельной для футболиста

RTL: футболист из Франции погиб в Таиланде при попытке сделать селфи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Французский футболист Алексис Вергос погиб после падения при попытке сделать фотографию у водопада Намуанг 2 на тайском острове Самуи, передает радиосеть RTL. По ее данным, 22-летний спортсмен отдыхал со своей девушкой.

Драма произошла у подножия водопада Намуанг 2, популярного среди туристов. По предварительным данным, молодой человек погиб после случайного падения с высоты нескольких метров, когда пытался сделать селфи со своей девушкой, — сказано в материале.

Уточнялось, что футболист поскользнулся на камнях и получил смертельную травму головы. Спасателям удалось извлечь тело погибшего, застрявшее в расщелине, несмотря на быстрое течение. Его девушка успела зацепиться за ветку дерева и выжила. Сейчас она пребывает в сильном шоке.

Ранее председатель горсовета Олег Аминов заявил, что бывший глава Калининграда и депутат городского Совета седьмого созыва Евгений Любивый скончался. По предварительным данным, он мог умереть на охоте в Курганской области. В частности, чиновник мог задохнуться в лабазе, где находилась работающая горелка. У него осталась семья — сын и дочь.

Таиланд
погибшие
острова
селфи
