Тайвань неожиданно затрясло

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км к юго-востоку от Тайчжуна — города с населением около 1 млн человек.

Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 15 км. На данный момент нет сведений о жертвах или разрушениях, угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 48 километров в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. До этого сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,8.

До этого появилась информация, что сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах. Еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что толщина льда на Москве-реке за прошедшую неделю уменьшилась на 2–5 сантиметров. В отдельных районах столицы ледяной покров исчез полностью.