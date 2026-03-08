Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. Эпицентр подземных толчков находился на глубине почти 48 километров в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского. До этого сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,8.

Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 237. Глубина (в километрах): 47,9. Магнитуда: 6,5, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в результате землетрясения никто из жителей не пострадал. Инфраструктура города осталась без повреждений.

Кроме того, в районе секретной американской базы «Объект 52» в Неваде, где ранее проводились ядерные испытания, за последние сутки зафиксировано 16 землетрясений магнитудой свыше 2,5. Отмечается, что подземные толчки начались одновременно с атаками США и Израиля на Иран.

Также начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила о регистрации землетрясения магнитудой 4,5 в Тихом океане в районе Северных Курил. Подземные толчки почувствовали жители острова Парамушир.