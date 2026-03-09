Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 07:10

Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском

Губернатор Анохин: силы ПВО сбили четыре беспилотника в Смоленской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область в ночь на 9 марта, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре дрона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Прошу вас соблюдать меры предосторожности и быть бдительными. Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним. Пожалуйста, сообщите об их местонахождении по телефону экстренных служб 112, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что вечером 8 марта и в ночь на 9 марта в четырех районах Ростовской области были отражены воздушные атаки. Губернатор региона Юрий Слюсарь проинформировал, что нападению дронов подверглись Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский и Мясниковский районы.

