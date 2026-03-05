Набрал долгов, искал любовь: новые факты о похитителе девочки в Смоленске

В СМИ появились новые подробности исчезновения девятилетней девочки в Смоленске. Знакомые ее похитителя рассказали корреспонденту NEWS.ru, что мужчина из хорошей семьи, но в какой-то момент у него «поехала крыша». Почему это произошло, как он украл ребенка, что ему грозит — в материале NEWS.ru.

Где нашли девятилетнюю девочку, похищенную в Смоленске

24 февраля около восьми часов утра во дворе дома на улице Маршала Еременко девятилетняя Катя (имя изменено) вышла из дома погулять с собакой. Через некоторое время девочка бесследно исчезла. Пользователи соцсетей недоумевали, как она могла пропасть средь бела дня. Девочку искали сотрудники Следственного комитета, полиции, неравнодушные люди, волонтеры «ЛизаАлерт» — в общей сложности более 320 человек.

Вечером 26 февраля ребенка обнаружили в девятиэтажке, расположенной на улице Маршала Еременко, 68, в квартире сожительницы ее похитителя.

«В этом „доме ужасов“ жила моя подруга с маленьким ребенком. Доходило до того, что ей было страшно оставить коляску в подъезде — там воровали, чтобы перепродать имущество и купить бутылку. Многие соседи — наркоманы и алкоголики. Чего они только не творили», — сказала корреспонденту NEWS.ru местная жительница Анастасия.

Это не очень благополучный район, у него дурная слава, отметила женщина. Вокруг находится множество оврагов, водоемов и гаражей. Много лет назад здесь уже совершались преступления против детей.

«Этот спальный район, расположенный на окраине города, насыщен маргинальными личностями. В нем проживает очень своеобразный контингент», — резюмировала Анастасия.

Кем оказался похититель девятилетней девочки в Смоленске

Подозреваемым в похищении девочки оказался 43-летний разнорабочий Сергей Г., ранее судимый за хранение наркотиков и кражу. Предположительно, у него есть профиль на сайте знакомств, где он написал, что «ищет любви и романтики». Мужчина опубликовал видео в соцсетях о том, как правильно заплетать девочкам косички.

Знакомая похитителя Анна рассказала корреспонденту NEWS.ru, что он из благополучной семьи.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Его сестра — врач, отец — бывший военный, есть еще младший брат — хороший парень. Сергей был в Чечне по контракту, откуда вернулся нездоровым, начал употреблять наркотики и алкоголь. Тогда крыша у него окончательно рванула», — утверждает женщина.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По словам Анны, некоторое время родные пытались ему помочь, а потом опустили руки. В 2021 году Сергей познакомился с Натальей, которая была старше его почти на 10 лет и жила вместе с дочерью. У мужчины не было отдельной квартиры, поэтому он переехал к избраннице в дом на улице Маршала Еременко.

«После этого жизнь дочери Натальи превратилась в ад. Она переехала в Санкт-Петербург и больше не приезжала. После ее отъезда у влюбленных стал расти долг за „коммуналку“, они вместе сильно выпивали. В их квартире часто собирались алкоголики, которые мешали соседям своими дебошами», — заявила Анна.

Женщина утверждает, что Сергей избивал Наталью, уходил от нее, после чего возвращался. При этом он не пользовался сотовым телефоном и подкладывал записки под дверь. У него была паранойя, он считал, что его подслушивают, высказала мнение собеседница.

«Я уверена, что в результате Сергея признают невменяемым и отправят в „дурку“, а сожительница сядет», — резюмировала Анна.

Зачем мужчина похитил девятилетнюю девочку в Смоленске

По словам Анны, Сергей похитил девочку после того, как в очередной раз напился вместе с сожительницей.

«Может быть, они собирались шантажировать родителей Кати. У них с „женой“ были долги. Самое главное, что эта „сладкая парочка“ не успела причинить вреда ребенку», — предположила она.

Соседи Сергея заявили NEWS.ru, что ему казалось, будто Катя — его дочь, поэтому он ее похитил. Они списывают его действия на необратимые помутнения рассудка. Возможно, он сам не понимал, что творит, высказал мнение житель соседнего дома Антон в беседе с NEWS.ru.

«Наверное, он думал, что Катю не будут так массово искать, а потом испугался. Думаю, его скоро могут признать невменяемым и отпустить домой. Как теперь детей на улицу выпускать? Придется учиться спать с открытыми глазами», — сказал мужчина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как накажут похитителя девятилетней девочки в Смоленске

По данным СМИ, следствие установило, что Сергей готовился к преступлению задолго до его совершения. На протяжении полугода он следил за своей жертвой, караулил ее у школы. Катю удалось обнаружить благодаря оперативной работе и генетическому тесту, рассказали в СК по региону. Немаловажную роль в поисках сыграли камеры видеонаблюдения. Они засняли автомобиль, на котором похититель увез ребенка.

Сергею и Наталье было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), заявили в Следственном комитете по Смоленской области. Похитителям грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Беда могла произойти в подъезде: что известно о пропаже девочки в Смоленске

Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями

Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске