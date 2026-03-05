Коростелев упустил золото всего на 0,3 секунды Савелий Коростелев завоевал серебро на молодежном ЧМ в Лиллехаммере

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал серебро в масс-старте на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере, передает РБК. До золота ему не хватило 0,3 секунды.

На первом месте с результатом 43:32.8 — немец Элиас Кек. В тройку лучших вошел канадец Ксавье Маккивер.

Тем временем старший тренер сборной РФ по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что россиянам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не должно быть стыдно за их выступление на Олимпиаде в Италии, где оба спортсмена остались без медалей. По его словам, лыжники выступали достойно, но не без нюансов. Сорин не мог присутствовать на соревнованиях лично, поскольку из-за отсутствия нейтрального статуса ему был закрыт доступ на международные старты в места, где требуется аккредитация.

