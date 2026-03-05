Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:43

Путин высказался об условиях, в которых сражаются бойцы СВО

Путин назвал суровыми условия, в которых сражаются российские военные в зоне СВО

Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами — представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами — представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Условия, в которых сражаются российские военные в зоне СВО, очень суровые, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работницами разных профессий в преддверии Международного женского дня. Он подчеркнул, что участие в специальной военной операции — это тяжелая работа.

Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это понятно. Преодоление водных преград, они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего. Кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это еще и тяжелая работа, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня отмечал, что отечественный мессенджер MAX требует дальнейшей доработки. Российский лидер отметил, что к приложению есть некоторые вопросы.

До этого Путин в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин, отметив, что заботы требуют не только дети, но и мужья. Глава государства побеседовал с представительницами различных профессий, включая инженеров, военных, медиков и военкоров.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
СВО
условия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку выразил протест Тегерану в связи с атакой БПЛА на Нахичевань
Экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински осудили на 22 года
ИИ массово оставляет американцев без работы
Нарышкин заявил о невозможности партнерства России и Запада
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.