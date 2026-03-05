Владимир Путин в Кремле на встрече с женщинами — представительницами разных профессий в преддверии Международного женского дня

Путин высказался об условиях, в которых сражаются бойцы СВО Путин назвал суровыми условия, в которых сражаются российские военные в зоне СВО

Условия, в которых сражаются российские военные в зоне СВО, очень суровые, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с работницами разных профессий в преддверии Международного женского дня. Он подчеркнул, что участие в специальной военной операции — это тяжелая работа.

Условия, в которых ребята воюют, несут службу, они очень суровые. Это понятно. Преодоление водных преград, они спят на земле и так далее. Это тяжелая работа, кроме всего прочего. Кроме того, что это опасно для жизни и здоровья, это еще и тяжелая работа, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня отмечал, что отечественный мессенджер MAX требует дальнейшей доработки. Российский лидер отметил, что к приложению есть некоторые вопросы.

До этого Путин в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин, отметив, что заботы требуют не только дети, но и мужья. Глава государства побеседовал с представительницами различных профессий, включая инженеров, военных, медиков и военкоров.