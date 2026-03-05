Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:03

Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Крыму мать так и не смогла наказать обидчиков своего сына. Четырехлетнего мальчика на протяжении лета насиловали двое подростков. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Прикрывались игрой

Летом 2024 года в селе под Алуштой двое 12-летних братьев, оставшись присматривать за своим четырехлетним родственником по линии отца, уговорили малыша «поиграть». Под этим предлогом они несколько раз изнасиловали ребенка.

При этом подростки создавали иллюзию нормальности происходящего перед малолетним родственником: в силу возраста мальчик не осознавал, что с ним происходит.

Насилие стало систематическим — под предлогом игры в футбол или прогулки. Ребенка выманивали в лес, кусты, на стройку, где совершали над ним сексуальное насилие.

После каждого эпизода братья угрожали младшему родственнику, что если он расскажет родителям, то его поднимут на смех.

Не накажут из-за возраста

Правда вскрылась, когда мама заметила странности в поведении сына и его физические недомогания. Выяснив детали, женщина немедленно обратилась в местный Следственный комитет.

Следователи провели проверку: опросили детей, установили факты изнасилований, осмотрели места преступлений. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Причина — возраст нападавших: на момент совершения преступления им было по 12 лет. По действующему законодательству, привлечь их к уголовной ответственности невозможно.

Мать мальчика неоднократно обращалась в различные инстанции и службы, пытаясь добиться защиты прав сына, но, по ее словам, везде получала один и тот же ответ: возраст насильников делает невозможным уголовное преследование.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец ушел из семьи

Последствия преступления разрушили жизнь семьи. Отец мальчика не смог принять произошедшее, отношения между родителями испортились, и пара рассталась.

Женщина уже год водит сына по врачам: у ребенка диагностирована сильнейшая психологическая травма, начались проблемы со здоровьем. Любые попытки получить поддержку от государственных структур не приносят результата.

Не видя перспектив защиты на месте, мать с ребенком была вынуждена фактически сбежать из крымского села и попытаться начать новую жизнь в другом городе.

Читайте также:

Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки

«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери

Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил

Записала папу на диктофон: повзрослевшая дочь посадила отца-педофила

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет

инцест
происшествия
криминал
уголовные дела
изнасилования
дети
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Новые взрывы раздались в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.