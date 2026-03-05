Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма

В Крыму мать так и не смогла наказать обидчиков своего сына. Четырехлетнего мальчика на протяжении лета насиловали двое подростков. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Прикрывались игрой

Летом 2024 года в селе под Алуштой двое 12-летних братьев, оставшись присматривать за своим четырехлетним родственником по линии отца, уговорили малыша «поиграть». Под этим предлогом они несколько раз изнасиловали ребенка.

При этом подростки создавали иллюзию нормальности происходящего перед малолетним родственником: в силу возраста мальчик не осознавал, что с ним происходит.

Насилие стало систематическим — под предлогом игры в футбол или прогулки. Ребенка выманивали в лес, кусты, на стройку, где совершали над ним сексуальное насилие.

После каждого эпизода братья угрожали младшему родственнику, что если он расскажет родителям, то его поднимут на смех.

Не накажут из-за возраста

Правда вскрылась, когда мама заметила странности в поведении сына и его физические недомогания. Выяснив детали, женщина немедленно обратилась в местный Следственный комитет.

Следователи провели проверку: опросили детей, установили факты изнасилований, осмотрели места преступлений. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Причина — возраст нападавших: на момент совершения преступления им было по 12 лет. По действующему законодательству, привлечь их к уголовной ответственности невозможно.

Мать мальчика неоднократно обращалась в различные инстанции и службы, пытаясь добиться защиты прав сына, но, по ее словам, везде получала один и тот же ответ: возраст насильников делает невозможным уголовное преследование.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец ушел из семьи

Последствия преступления разрушили жизнь семьи. Отец мальчика не смог принять произошедшее, отношения между родителями испортились, и пара рассталась.

Женщина уже год водит сына по врачам: у ребенка диагностирована сильнейшая психологическая травма, начались проблемы со здоровьем. Любые попытки получить поддержку от государственных структур не приносят результата.

Не видя перспектив защиты на месте, мать с ребенком была вынуждена фактически сбежать из крымского села и попытаться начать новую жизнь в другом городе.

Читайте также:

Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки

«Это что за фетиш»: командир раздевает кадетов из-за царапины на двери

Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил

Записала папу на диктофон: повзрослевшая дочь посадила отца-педофила

Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет