05 марта 2026 в 19:29

Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби

ВС Ирана нанесли удар по месту дислокации военных США в Абу-Даби

Фото: Gideon Markowicz/XinHua/Global Look Press
Место дислокации американских военных атаковали рядом с аэропортом в Абу-Даби, передает государственная телерадиокомпания Ирана. Других подробностей о произошедшем в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби в районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших не приводилась.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре выразил решительный протест министру иностранных дел Ирана Сейеде Аббасу Аракчи послу ударов беспилотников по Нахичевани. Дипломат обратил внимание на нарушение норм международного права и напомнил, что Баку настаивает на извинениях со стороны Тегерана. Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан выразил протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи после перехвата иранского снаряда, который летел в направлении Турции.

Также стало известно, что иранские ракеты прорвали систему ПРО Израиля «Железный купол» и нанесли удар по Тель-Авиву. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не приводилось. Израильские власти не стали комментировать произошедшее.

