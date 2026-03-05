«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме

Певица Валерия заявила, что гордится своей мамой, которая остается активной и интересной, передает корреспондент NEWS.ru. На «Форуме в большом городе» от VK артистка отметила, что восхищается жизнелюбием родительницы.

Я хочу сказать, что у меня удивительные отношения с мамой, а также с бабушкой. Это не просто родные по крови люди, они меня воспитали такой, какой я сегодня являюсь. Мама была и остается до сих пор примером, ориентиром. Она женщина, красивая женщина, суперактивная, стрессоустойчивая. Человек не теряет желания жить, ее все интересует, она обучается новому, — рассказала Валерия.

Ранее актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что заблокировала свою мать, с которой ей так и не удалось построить нормальные отношения. Она отметила, что ей больно от отсутствия поддержки со стороны родительницы, но в какой-то момент равновесие пошатнулось, и контакт с членом семьи пришлось прервать. В то же время Волкова заявила, что благодарна своей маме.