«Я ее заблокировала»: Екатерина Волкова рассказала об отношениях с матерью

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что заблокировала свою мать на фоне сложных отношений. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, она пошла на такой шаг, потому что «это был способ выжить».

Да, конечно, несомненно, это моя мама. У меня сложные отношения сейчас с ней, я ее заблокировала. Потому что это был способ выжить, потому что мне очень сложно. И график, и я сказала, что у меня проблемы со здоровьем, и я хотела подстраховать свою семью, чтобы у меня был какой-то независимый заработок, — призналась Волкова.

Актриса объяснила, что хотела сконцентрироваться на своих близких, подстраховать их, так как чувствовала ответственность. Она отметила, что ей больно от отсутствия поддержки со стороны матери, но в какой-то момент равновесие пошатнулось, и контакт пришлось прервать.

И я очень благодарна моей маме, и очень мне больно от того, что она меня перестала поддерживать. Это очень для меня серьезно, но надо иногда, как бы тебе сложно не было, исключить этот контакт, просто для того чтобы выжить. Я работаю сейчас над этим, потому что вся проблема в голове. И наши отношения с мамами, я знаю, что это очень созвучно многим. Надо как-то прервать этот порочный круг уже с нашими дочерями, чтобы потом наши внучки тоже не попали в этот круг абьюза, обвинений, долга. Нет, надо быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми, это наше предназначение, — поделилась она.

Ранее Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. Она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками. Причины этого она раскрывать не стала. Недавно отношения между ними смягчились, но лишь на время, поскольку одобрение Волковой нужно было для сдачи квартиры.