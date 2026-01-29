Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:06

«Слушается мужа»: актриса Волкова о болезненном разрыве с дочерью

Актриса Екатерина Волкова не общается с дочкой и внуками из-за запрета зятя

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками.

Пока сепарация. Виделись, да, но пока… Вы знаете, у меня мама сказала, что каждая женщина мечтает о домострое. Ну, я бы остереглась отвечать за каждую женщину, но, наверно, у моей дочери сейчас такой период, и она полностью слушается мужа. Я думаю, что это пройдет, надеюсь на это. Обидно очень, я плачу каждый день, — призналась Волкова.

Раньше у актрисы были теплые отношения с дочерью Валерией — она присутствовала при рождении внука Тимофея. Однако со временем, как признается Волкова, влияние зятя усилилось, и после появления внучки Василисы бабушку перестали пускать в их жизнь. Причины этого она раскрывать не стала. Недавно отношения между ними смягчились, но лишь на время, поскольку одобрение Волковой нужно было для сдачи квартиры.

Тем временем певица Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с абьюзом. Она рассказала, что экс-супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере.

актрисы
семьи
происшествия
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.