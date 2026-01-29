«Слушается мужа»: актриса Волкова о болезненном разрыве с дочерью

Актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. В беседе с «Пятым каналом» она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками.

Пока сепарация. Виделись, да, но пока… Вы знаете, у меня мама сказала, что каждая женщина мечтает о домострое. Ну, я бы остереглась отвечать за каждую женщину, но, наверно, у моей дочери сейчас такой период, и она полностью слушается мужа. Я думаю, что это пройдет, надеюсь на это. Обидно очень, я плачу каждый день, — призналась Волкова.

Раньше у актрисы были теплые отношения с дочерью Валерией — она присутствовала при рождении внука Тимофея. Однако со временем, как признается Волкова, влияние зятя усилилось, и после появления внучки Василисы бабушку перестали пускать в их жизнь. Причины этого она раскрывать не стала. Недавно отношения между ними смягчились, но лишь на время, поскольку одобрение Волковой нужно было для сдачи квартиры.

