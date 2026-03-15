15 марта 2026 в 19:16

В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке

Американские дипломаты не пострадали в результате атаки на консульство в Ираке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Никто из сотрудников дипломатической миссии США не пострадал при субботней атаке беспилотников на американское посольство в Багдаде, сообщает CNN, ссылаясь на анонимного представителя Госдепартамента. По информации телеканала, два дрона нанесли удар по зданию диппредставительства.

После ударов двух дронов по посольству США в Багдаде в Ираке пострадавших среди американского персонала нет, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что фрагменты иранской баллистической ракеты, по предварительным данным, нанесли ущерб строению, в котором расположено консульство США на израильской земле. В центральной части Израиля сработали сирены, предупреждающие о воздушной опасности.

Кроме того, представители Армии обороны Израиля сообщили, что их военно-воздушные силы атаковали командные пункты Корпуса стражей Исламской революции в окрестностях Хамедана, расположенного на западе Ирана. Кроме того, ударам подверглись подразделения иранского ополчения «Басидж».

Также в КСИР заявили, что в рамках текущего противостояния с Соединенными Штатами и Израилем Тегеран впервые использовал двухступенчатую ракету «Саджиль». Как уточнили в командовании, запуск состоялся во время 54-го этапа операции под названием «Правдивое обещание — 4».

Израиль
США
консульства
атаки
