В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке

Никто из сотрудников дипломатической миссии США не пострадал при субботней атаке беспилотников на американское посольство в Багдаде, сообщает CNN, ссылаясь на анонимного представителя Госдепартамента. По информации телеканала, два дрона нанесли удар по зданию диппредставительства.

Ранее журналисты сообщили, что фрагменты иранской баллистической ракеты, по предварительным данным, нанесли ущерб строению, в котором расположено консульство США на израильской земле. В центральной части Израиля сработали сирены, предупреждающие о воздушной опасности.

Кроме того, представители Армии обороны Израиля сообщили, что их военно-воздушные силы атаковали командные пункты Корпуса стражей Исламской революции в окрестностях Хамедана, расположенного на западе Ирана. Кроме того, ударам подверглись подразделения иранского ополчения «Басидж».

Также в КСИР заявили, что в рамках текущего противостояния с Соединенными Штатами и Израилем Тегеран впервые использовал двухступенчатую ракету «Саджиль». Как уточнили в командовании, запуск состоялся во время 54-го этапа операции под названием «Правдивое обещание — 4».