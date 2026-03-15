Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана

Израиль атаковал штабы КСИР и «Басидж» в Иране

Израильские ВВС провели серию ударов по объектам иранского режима в районе Хамедана на западе Ирана. ЦАХАЛ атаковала несколько ключевых штабов Корпуса стражей Исламской революции, а также силы «Басидж», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.

Ранее источник, знакомый с планами израильской операции, сообщил, что Тель-Авив стремится к смене политического руководства в Иране, а не к уничтожению страны и эта цель остается неизменной. По данным газеты, Израиль намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности.