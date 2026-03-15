15 марта 2026 в 18:29

Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана

Израиль атаковал штабы КСИР и «Басидж» в Иране

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по штабам Корпуса стражей Исламской революции в районе Хамедана в западной части Ирана. Израильские ВВС также атаковали силы «Басидж».

Израильские ВВС провели серию ударов по объектам иранского режима в районе Хамедана на западе Ирана. ЦАХАЛ атаковала несколько ключевых штабов Корпуса стражей Исламской революции, а также силы «Басидж», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.

Ранее источник, знакомый с планами израильской операции, сообщил, что Тель-Авив стремится к смене политического руководства в Иране, а не к уничтожению страны и эта цель остается неизменной. По данным газеты, Израиль намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности.

Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
